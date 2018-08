Ældre: Friplejehjem ønsker en sansegård

Filskov Friplejehjem vil gerne have en sansehave, og de skal nu i gang med at søge fonde. Foto: Martin Ravn

Filskov Friplejehjem skal i gang med at søge fonde til en sansegård, som løber op i 500.000 kroner.

Filskov: En sansegård står højt på ønskelisten på Filskov Friplehjem. Plejecentret består af tre afdelinger, Skoven, Haven og Engen, og det er planen, at sansegården skal placeres i Skoven. Sansegården skal være for alle beboerne, men forbipasserende er også velkomne til at se nærmere på sansegården, ligesom dagplejerne gerne må bruge den kommende gård, der bliver på mellem 250 og 300 kvadratmeter. Plejehjemmets ledelse har fået landskabsarkitekt Lene Lunghøj fra HedeDanmark til at komme med et forslag til, hvordan sansegården kan indrettes og hvad den kan indeholde efter input fra Friplejehjemmet i Filskov. - Der bliver et stort fliseareal og en bålplads. Så bliver der små hyggekroge, hvor man kan sidde. Der bliver stadig plads til vores fugle-foderhus, hvor der placeres en bænk, og man kan også sidde indenfor og kigge ud på fuglene. Der bliver også rislende vand og højbede med forskellige krydderurter og en lille skov med en sti igennem. Livet rundt, kan man sige, fortæller aktivitetsmedarbejder Dorte Mouritsen.

Sansehaven Sansegården skal ligge i afdelingen Skoven i Filskov Friplejehjem.



Det er planen, at arbejdet med at anlægge sansegården skal i gang til foråret, så gården kan blive indviet i sensommeren 2019.



Plejehjemmets ledelse skal nu i gang med at søge fonde.

Sanserne skal pirres Planen er også, at sansegården skal have små farvede glas på fliserne, og en træpæl, hvor der er udskåret dyr og små figurer, så man kan mærke og føle, hvad det er. - Vi skal også have et vindspil, som man skal føre hånden igennem. Det handler om, at man skal pirre alle sanser, og ved at man pirrer de fem sanser kan evnerne bevares længere. Det er der undersøgelser, der viser, fortæller lederen af friplejehjemmet, Marianne Lübker. Der bliver desuden placeret en sofagynge i den ene side i den kommende sansehave. Og de to meget livagtige køer i glasfiber, der står på græsset i øjeblikket, får lov til at blive stående, for dem er der mange af beboerne, der taler om, når de triller eller går forbi dem. De får muligvis selskab af et får på et tidspunkt. - Det bliver en sansegård, hvor folk kan relatere til gamle dage. Mange af vores beboere er jo fra landet, så gården skal relatere til det liv, som de har haft engang, siger Marianne Lübker. En sansegård, der kommer til at indeholde de nævnte ting, kommer til at koste en halv million kroner.