Årsdagen for afhentning af modstandsfolk: Grindsteds helte under besættelsen

Søndag den 7. oktober mindes Billund Kommunes Museer de modstandsfolk, som blev arresteret i Grindsted den 7. oktober 1944. Man holder CF-gården på Hedemarken 16, åben, og der er rundvisninger i udstillingen med fokus på fortællinger om modstandsfolkene, ligesom der serveres krigsmakroner og erstatningskaffe. I denne artikel skriver historiker Louis Bülow om Grindsteds helte under besættelsen og de frihedskæmpere, der satte livet på spil for kaldet til frihed, sandhed og ret. De tre barndomsvenner Eigil Krogh Pedersen, Knud Børge Madsen og Kaj Schiørring mistede livet herhjemme i kampen mod tyskerne, og Arne Hansen, Palle Hansen og Søren Bojsen Madsen bukkede under for KZ. Alle var de fra Grindsted.

Grindsted: Dykker vi ned i danske historiske arkiver, har den nationale historieskrivning ikke levnet megen plads til dè frihedskæmpere fra Grindsted-egnen, der med livet som indsats trodsede Gestapo i kampen mod tyranni og undertrykkelse. Fortællingen om lokale modstandsfolk, der har fundet vej til efterkrigstidens arkiver, annaler og databaser, fortoner sig med kun beskeden omtale og få spaltelinjer. Unikke skæbner fra Grindsted-egnen, der alle gemmer på en autentisk historie om mod og offervilje. Heltemodige frihedskæmpere, der under besættelsen satte livet på spil for kaldet til frihed, sandhed og ret - for så mere eller mindre at glide ud i glemslens tusmørke ...

Kaj Schiørring.Arkivfoto: Frihedsmuseets Modstandsdatabase

Mindestenens tavse sprog I september 1944 gennemførte Gestapo en aktion mod det danske politi, og den 24-årige politibetjent fra Grindsted Eigil Krogh Pedersen blev taget i København og deporteret til KZ-Buchenwald, hvor han bukkede under få måneder senere. Han var søn af slagter Martinus Pedersen i Grindsted og havde som dreng taget ivrigt del i lokale FDF-aktiviteter sammen med to barndomsvenner Knud Børge Madsen og Kaj Schiørring. Han gik i samme skole - to klasser over - som Grethe Engelbrecht, der har fortalt om ham i sine erindringer: "Eigil, den første dreng, der havde sendt mig smilende øjne i skolegården og havde inviteret mig med til sit konfirmationseftergilde - nu havde de også taget ham. Det kunne de da ikke, Eigil, der var så rar. Men mindestenen for Eigil, som døde i Buchenwald, står i dag og taler sit tavse sprog på Grindsted Kirkegård ..."

Knud Børge Madsen fra Grindsted. Arkivfoto: Midtjysk Ugeavis

To kammerater døde senere Ved skæbnens spil døde også Eigils to kammerater fra skoletiden i kampen mod tyskerne og kom til at betale den højeste pris: - Den 29. august 1943 gennemførte den tyske værnemagt aktioner over hele landet for at afvæbne det danske forsvar. I Nyborg faldt fire danske soldater, blandt dem den 22-årige kornet ved Prinsens Livregiment Knud Børge Madsen, der udviste en modig og heroisk optræden under de heftige kampe. Han kom fra Grindsted og var søn af mejeribestyrer Ludvig August Madsen. - Under en Gestapo-aktion i januar 1944 mod en modstandsgruppe i København blev den 23-årige Kaj Schiørring hårdt såret og døde kort efter af sine kvæstelser. Også han kom fra Grindsted og var søn af byens arkitekt Ejnar Schiørring. Efter at have bestået sin mellemskoleeksamen på Grindsted Kost- og Realskole stod han i lære hos købmand Thorning i Grindsted.

Nikolaj Jeppe Nikolajsen. Arkivfoto: Frihedsmuseets Modstandsdatabase

Lokale stikkere Fredag den 6. oktober 1944 kunne Gestapo på grundlag af oplysninger fra lokale stikkere indlede en storstilet jagt på medlemmer af modstandsbevægelsens organisation i Grindsted-området. De følgende dage lykkedes det tyskerne at optrævle flere illegale modstandsgrupper i det syd- og midtjyske område, tilknyttet Grindsted, Region II Midtjylland, og 12 lokale modstandsfolk med skolebestyrer Mogens Høirup fra Grindsted Kost- og Realskole i spidsen blev arresteret. Blandt dem kan nævnes landmand Mogens Eeg Sørensen, læge Børge Næsted, civilingeniør Arne Andreasen, maskinmester Arne Hansen, cand. pharm. Palle Hansen, stud. merc. Erling Nordentoft Nielsen, landbrugsmedhjælper Søren Bojsen Madsen og landmand Poul Gammelvind. De arresterede modstandsfolk blev bragt til Gestapos hovedkvarter i Kolding og senere overført til den danske interneringslejr Frøslevlejren. I januar 1945 blev de deporteret videre til KZ-lejren Neuengamme få kilometer sydøst for Hamburg - inkarnationen af absolut ondskab med SS-bødler, der myrdede løs, krematorier, der arbejdede i døgndrift, og lig, der hobede sig op, omhyggeligt stablet i flere meters højde.

Ni modstandsfolk fra Grindsted Ifølge historikerne passerede næsten 106.000 fanger - heraf 4.800 danske - gennem Neuengamme under krigen, og under halvdelen klarede sig igennem i live I maj 1945 vendte frihedskæmpere fra Grindsted tilbage til Danmark med de hvide busser efter nærmest mirakuløst at have overlevet måneders mareridt. De blev modtaget som helte og hentet i blomstersmykkede biler, og udsprungne bøgegrene og Dannebrogsflag viftede dem i møde. Men glæden var iblandet sorg over dè modstandsfok, der mistede livet og kom til at betale den højeste pris. Man tænkte på dèm, man savnede - dèm, der ikke klarede den ... Ni modstandsfolk fra Grindsted-egnen var blevet deporteret til KZ Neuengamme, og tre af dem vendte aldrig tilbage. En mindesten på Grindsted Kirkegård bærer indskriften: "Kammerater satte dette Minde over maskinmester Arne Hansen, Cand. Pharm. Palle Hansen og Landmand Søren Bojsen Madsen, som i Året 1945 døde i tyske Koncentrationslejre."

Nikolaj fra Hovborg Heller ikke modstandsmanden Nikolaj Jeppe Nikolajsen fra Hovborg tæt ved Grindsted klarede den, men også han gjorde en forskel, der fortjener at blive draget frem og husket. Han blev taget af Gestapo i december 1943 og deporteret til KZ Neuengammes underlejr Porta Westfalica. I december 1944 var der begyndt at komme Røde Kors-pakker med tøj, tobak og madvarer til de danske fanger, og had og misundelse blussede op. De mange russere gjorde klar til en massakre på de danske fanger for at stjæle de eftertragtede pakker. Nikolaj Jeppe Nikolajsen havde nærmest heltestatus blandt KZ-fangerne. Alle støttede sig til hàm, når det blev for svært at bevare håbet. Aldrig sagde han nej til at hjælpe, hvis klippeblokkene blev for tunge, hvis Kapo'erne blev for barske eller når tipvognene skulle fyldes. Modstandsmanden Jørgen Kieler har i bogen "I kamp for Danmark" fortalt, hvad der videre skete, da tiden for opgøret med russerne var inde. En ung dansker råbte fuld af angst Nikolaj, Nikolaj, kom og hjælp os!: "Ud af klyngen af forskræmte danskere trådte da en høj, kraftig mand med buskede øjenbryn og svære lemmer. Med udstrakte arme gik han alene frem mod den menneskemasse, der truende rykkede nærmere ... Der stod de så og tog mål af hinanden - Nikolaj Nikolajsen på den ene side og flere hundrede udsultede russere på den anden side ... Nikolaj var den stærkeste."

Hele lejrens far Kun få uger før Jørgen Kieler selv blev reddet hjem af de hvide busser, blev han vidne til, at man kom slæbende med den bevidstløse Nikolaj Jeppe Nikolajsen og lagde ham ind i reviret: "Jeg fulgte efter og holdt ham i hånden, da han døde ... En russer kom hen og så, at jeg sad ved siden af den døde og spurgte: 'Var det din far?', og jeg svarede: 'Ja'. Det føltes som en sandhed, for Nikolaj var hele lejrens far ..." Med Jørgen Kielers ord:"... pludseligt mærkede jeg, at jeg ikke var alene. Èn efter èn kom de fra alle lejrens hjørner ... fra alle egne af Europa, og stod ret for at tage afsked med deres far ..."