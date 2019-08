Vorbasse: For fire år siden fik to frivillige i Vorbasse den idé at arrangere 'Walk-Halv-Thon', og søndag den 15. september inviteres igen til årets gåtur i Vorbasse. Det er en gåtur, som er lidt længere end de fleste arrangementer, der findes i nærområdet, kan man læse på Vorbasse.dk

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 125 deltagere til, at Vorbasses veje og stier bliver indtaget af de mange glade 'walkere'. Deltagerantallet stiger hvert år og der er stadig plads til flere deltagere.

- Målet med arrangementet er at få flere ud at gå og nyde naturen, mens man er afsted, fortæller den ene frivillige, Berit Hansen, til Vorbasse.dk

- Også derfor lægger vi vægt på, at det ikke er en konkurrence og der er ingen tidtagning på, da det handler mere om at gennemføre og være med, end om at komme først i mål, tilføjer den anden arrangør, Dianna Vejgaard. Man kan læse mere om begivenheden på www.facebook.com/WHTvorbasse/ /BEK