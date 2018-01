Årets bedste overnatningssteder: Trivago giver to priser til Hejnsvig-ferielejligheder

Karin Birkekær Lauridsen ses her med sine to priser i en af de fem lejligheder, Bolding Apartments råder over. Foto: Keld Stampe.

Bolding Apartments lige uden for Hejnsvig kan nu kalde sig både "Danmarks bedste alternative overnatningssted" og "Danmarks bedste overnatningssted til prisen".

Hejnsvig: Det er helt forståeligt, hvis Karin Birkekær Lauridsen, der er kvinden bag ferieboligudlejningen Bolding Apartments lige udenfor Hejnsvig, har svært ved at få armene ned for tiden. Hvert år kårer og hædrer rejse- og prissammenligningsportalen trivago.dk Danmarks bedste overnatningssteder, og hun og hendes lille perle er løbet med hele to af de i alt fem priser, der var i spil for 2018. Det er priserne for "Danmarks bedste alternative overnatningssted" samt prisen for "Danmarks bedste overnatningssted til prisen"

Fakta: Bolding Apartments blev grundlagt i 2009, og er beliggende i skønne landlige omgivelser lige uden for Hejnsvig.Stedet har fem elegant indrettede lejligheder i forskellige størrelser - alle med egen terrasse - og med plads til i alt 25 boende gæster.



Der er masser af udenomsplads - bl.a. med fodboldbane samt legeområde. Desuden en fold med geder, og som noget nyt er der nu også flyttet ponyer ind.



I forbindelse med priserne er huset blevet bedømt på følgende parametre: rengøring, komfort, faciliteter, personale og service, valuta for pengene, gratis wi-fi samt beliggenhed.

Gæsterne er dommere Det er vel at mærke en helt særlig komite, der står for valget. Det er nemlig gæsterne og deres anmeldelserne på en lang række forskellige bookingportaler, bl.a. booking.com, hotels.com og expedia.com, der ene og alene ligger til grund for titlerne, der også omhandler anerkendelse for at være bedste hotel i kategorierne 5, 4 og 3 stjerner. - Det er jo helt vildt, og vi er utrolig stolte og beærede over priserne. Ikke mindst fordi det er på baggrund af gæsteanmeldelser i 2017, de bliver uddelt, siger Karin Birkekær Lauridsen.