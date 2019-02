Årets Grindsted-revy rykker ind i Magion

Revyen i Grindsted rykker et par uger frem i kalender for til gengæld at kunne rykke ind i Magion.

Grindsted: Det bliver i Magion, at man i foråret kan opleve årets Grindsted-revy.

Det oplyser Grindsted Amatør Scene (GAS).

Revyen har i sin levetid spillet i flere andre bygninger på Tinghusgade, og nu er turen til Magion.

- Vi har været rigtigt glade for, at både Vestre skole, gymnasiet, erhvervsgymnasiet og 10. klassecenteret i tidens løb har huset vores revyer, og GAS vil gerne holde døren åben for, at vi igen i fremtiden kan få lejlighed til at sætte forestillinger op i nogle af skolernes lokaler, men nu er det altså kultur- og idrætscenteret, der står for tur, siger Niels Lind Brunsborg via en pressemeddelelse.

Allerede sidste år forsøgte Magion og GAS at finde et tidspunkt, hvor det passede begge parter at spille revyen i centeret, men det viste sig ikke muligt, da Magion var optaget meget af foråret, og GAS ikke kunne flytte revyen på grund af andre forestillinger.

Samarbejdet mellem Magion og GAS er endt med en aftale om, at GAS leverer revyen, mens Magion holder arrangementet og står for mad, billetsalg og barsalg.

- Det er en model, vi er rigtigt glade for. Vi er rigtigt gode til at skrive og opføre sketcher og sange, og Magion lever af at lave fantastiske arrangementer, så det er ren win-win, lyder det endvidere fra Niels Lind Brunsborg i pressemeddelelsen.