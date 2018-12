Året der gik: September & oktober

Nabo til Randbøl Hede må ikke fjerne brændte træer på sin ejendom, da de er gode for insekterne. Ligeledes må der ikke etableres brandbælter, der kan forhindre en ny brand i at sprede sig, som branden i maj måned. Men hvad med borgernes tryghed, lyder det undrende.

Samtlige medlemmer af byrådet er med i forliget om Billund Kommunes budget for 2019. Det betyder blandt andet, at kommunens børnehaver og vuggestuer får flere pædagoger.

Humøret er højt hos de mange Lego-medarbejdere, som har en noget alternativ arbejdsdag. Det sædvanlige arbejde er for en stund lagt til side, og i stedet handler det denne dag om at lege.

Med en god slutspurt i tilmeldingerne når årets udgave af Stafet For Livet op på at blive lige så stor som i fjord. 600-700 mennesker lægger vejen forbi Filskov Stadion.

OKTOBER:

Den franske familie, der midt i august mistede deres cocker spaniel under en ferie i Billund, har fået hunden tilbage takket være lokale frivilliges ihærdige indsats og hjælp fra Givskud Zoo.

Familierne på Tingstedet i Billund vil beholde deres små legepladser på vængerne. Legepladserne gør det muligt for børnene at mødes på kryds og tværs af alder, lyder det fra forældrene, der valgte Tingstedet, fordi de kan lide det, som det er. Tingstedet står til at miste 14 små legepladser.

Gården er til salg, men butikken Hapa, der holder til leje i den ene længe, er ikke ved at lukke. Sådan lyder det fra medindehaver Charlotte Østergaard, som er træt af rygterne om lukning.

Børnene, der til daglig går i Børnehuset Andedammen i Vorbasse samt deres forældre, kan ånde lettet op. Jorden under legepladsen ved børnehaven har vist sig ikke at indeholde asbest, som der ellers har været mistanke om.

Mårhunden, der minder om en vaskebjørn med sin stribede maske, breder sig, og nu beder Naturstyrelsen om hjælp fra blandt andre Grindsted Jagtforening. Mårhunden æder alt, den kommer i nærheden af, formerer sig med lynets hast og kan ende med at udrydde de fleste andre vilde dyr i Danmark.

Fremtiden for de mindre genbrugsstationer i Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme kan være anderledes end hidtil. Kommunen stiller forslag om, at pladserne skal hegnes ind, overvåges og kun have begrænset åbningstid. Lokalråd bliver indkaldt til møde for at udveksle erfaringer.

Til januar sætter paracykelrytteren Michael Jørgensen fra Grindsted sammen med 32 andre danskere kurs mod Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, i kørestol. Kilimanjaro er med sine 5.895 meter det højeste bjerg i Afrika.

82 procent af Billunds Kommunes skoleelever har fået omdannet såkaldt understøttende undervisning til timer med to lærere. Det betyder, at børnene får før fri fra skole, end der var lagt op til i skolereformen.