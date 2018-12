Året der gik: November & december

På regionsmødet for DBU Jylland kreds 4, der tæller det meste af Syddanmark, blev Billund IF kåret som årets fodboldklub 2018.

Årets marked i Vorbasse har endnu en gang været med til at bidrage til udvikling af lokalsamfundet. I årets løb har Vorbasse Grundejerforening, som arrangerer markedet, giver 700.000 kroner til byfornyelse via Vorbasse Lokalråd, ligesom andre foreninger i lokalområdet har fået 154.000 kroner.

Musik i Gryden har navnene til 2019 på plads. Det bliver Dizzy Mizz Lizzy, The Minds of '99, Jacob Dinesen, Sko/Torp, Hugo Helmig og Poul Krebs med Venner, der leverer musikken.

McDonalds henvender sig til Billund Trav med ønske om at købe et stykke af travbanens grund for at etablere en burgerrestaurant.

Flere end 6000 mennesker er til julemesse i Magion i Grindsted. Et besøgstal, der glæder arrangøren, som til gengæld mener, at nogle lokale butikker glimrer ved deres fravær.

DECEMBER:

Billund Kommune er på vej til at indføre røgfri arbejdstid for samtlige 2058 medarbejdere. Kommunaldirektøren mener, det er vigtigt, at de ansatte er gode rollemodeller.

Gyttegård Golf Klub har indrettet nye træningsfaciliteter og tilbyder nu indendørstræning.

Bestanden af kronhjorte er vokset så meget, at det skader både naturen og landbruget. Derfor holdes der koordineret storjagt i området Hovborg-Vorbasse.

Grindsted Menighedsråd beslutter, at kirken skal have et klokkespil på op til 18 millioner kroner. Det skal være et ypperligt et, hvis lige ikke findes i hele Danmark.

Det offentliggøres, at Grindsted bliver vært ved enkeltstarten ved PostNords Danmark Rundt, som køres i slutningen af august.

Alle landbrug blev overordnet ramt af sommerens usædvanlige hedebølge. Det er dog især svineavlerne, der mærker konsekvenserne af varmen.

En halv million kroner fra Ole Kirks Fond gør det muligt for Blå Kors at arrangere seks sommerlejre for socialt udsatte børn og nogle af børnene skal med på Blå Kors' julelejre mellem jul og nytår.