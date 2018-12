Året der gik: Marts & april

Redaktionen tager et kig tilbage på de mange nyheder og historier, som har fyldt i Billund Kommune i 2018.

MARTS:

Hos Park og Vej arbejder de hårdt for at holde vejene nogenlunde farbare trods det voldsomme snevejr. Det er et arbejde, som anslået koster cirka 25.000 kroner i timen.

Det kniber med pladsen i den hal, hvor Vorbasse Marked opbevarer sit grej i løbet af året. Planen er derfor at bygge en ny.

En synlig turistinformation og en mobil enhed, der møder turisterne dér, hvor de er, er på vej i Billund.

Medlemstallet i Sdr. Omme Borger & Erhverv er på fire år faldet med over 100. Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer går af på generalforsamlingen. En stribe arrangementer er i fare.

Hejnsvig Borgerforening markerer, at foreningen har været en aktiv del af Hejnsvig i 100 år. Det bliver fejret på behørig vis og borgerforeningen inviterer til fest på Hejnsvig Hotel.

Det er en landsdækkende tendens, at det er blevet vanskeligt at lokke folk i biografen. Sådan er det også i Grindsted, hvor den lokale biograf på to år har mistet hver tredje gæst.

Billund Kommune udliciterer opgaver for 21,5 mio. kroner, og mere er på vej. Rengøringsområdet er på vej på private hænder, fordi kommunen forventer, at det er billigere.

Omkring 100 mennesker deltager i Grindsted Kirkes Tour de Langfredag. De får en cykeltur på 27 kilometer og en dybdegående fortælling om, hvad der ifølge Bibelen skete langfredag.