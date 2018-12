Året der gik: Maj & juni

Der udbryder brand på Randbøl Hede. Branden udvikler sig hurtigt. Myndighederne får branden under kontrol efter to døgn. Branden har afbrændt cirka otte kvadratkilometer, men den medfører ikke skader på bygninger eller civile.

Folk er generelt lidt for slemme til at træde på speederen i Billund Kommune. I løbet af de seneste tre år er der i kommunen givet fartbøder for 30,9 millioner kroner.

Byggetilladelse er nu givet til en ny mobilmast i Bøvl. Teleselskabet 3 har forpligtet sig til, at masten skal være rejst senest ved udgangen af 2019. Både på rådhuset og i Bøvl håber man dog, at det vil ske endnu hurtigere.

Billunds U11-piger havde selv lige vundet en kamp, da de står klar til at møde danmarksmestrene fra FC Midtjylland. De tripper spændt og på slaget 13.45 træder "ulvene" ind gennem døren klar til at skrive autografer. Foto: Martin Ravn

JUNI:

En afdeling af de danske mesterskaber i beachvolley bliver spillet på Butikstorvet i Billund. 1200 ton sand bliver kørt ind for at gøre banerne klar.

Anna Marie Erbs er ny provst i Grene Provsti. Hun overtager efter Lilian Høegh Tyrsted, der går på pension.

Billund Kommune beslutter at udskrive en check på 342.354,60 kroner til Grindsted Speedwayklub til udskiftning af et luftpudehegn af sikkerhedsmæssige årsager.

Det vil også fremover være muligt at hoppe på den såkaldte Campusbus - rute 380 - og køre mellem Billund og Grindsted. Billund Kommune beslutter, at bussen nu bliver permanent.

Vorbasse Markeds arrangører tager sig lige nu til hovedet: Markedet skal dokumentere alt, og kommune og myndigheder i øvrigt virker mere som modspillere end medspillere.

Der er mangel på plejeboliger i Hejnsvig. Derfor dropper Billund Kommune planen om at etablere boliger til senhjerneskadede på Hejnsvig Plejecenter.

Ældreminister Thyra Frank (LA) er ved at revidere reglerne for magtanvendelse på plejehjemmene. På den måde kommer ministeren Billund Kommune i møde i et ønske om at få lempet stramme regler.

Danmarks bedste fodboldgolfspillere skal findes i Filskov. Her samles 85 deltagere for på de to fodboldgolfbaner bag Filskov Kro at finde ud af, hvem der er de bedste i landet til at sparke fodbolden i hullerne.