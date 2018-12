Året der gik: Januar & februar

JANUAR:

Det har været en succes for Billund Kommune at ansætte to internationale jobkonsulenter. De har efter et år i jobbet formået at få flere i job end forventet.

I Statsfængslet i Sdr. Omme sidder indsatte, som ikke ret tit oplever at få besøg fra familie og venner. Derfor vil Røde Kors oprette et korps af frivillige besøgsvenner, som kan besøge de indsatte.

MUK - Musikskolens Ungdomskor - holder på grund af faldende tilslutning pause. Kulturskolen og folkeskolerne har dog flere spirekor i gang og håb om, at man igen engang kan få et kendt ungdomskor i Billund kommune.

En ny udstillingsbygning på 1600 kvadratmeter skal være omdrejningspunktet for en ny forlystelse ved Legoland. Forlystelsesparken ønsker dog ikke at fortælle nærmere om planerne, før en ny lokalplan ligger klar.

En knap toårig dreng er tæt på at miste livet under en badetur i Lalandia. Kun en hurtig og effektiv indsats fra badegæst og livredder gør, at han overlever.

Fraværet blandt eleverne på Billund Kommunes folkeskoler ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Hejnsvig Skole er den skole i kommunen, hvor eleverne er allerbedst til at komme i skole.

Nye målinger viser, at der hvert år siver 100 kg. kræftfremkaldende stoffer ud i Grindsted Å. En af Danmarks værste forureningssager, siger forskerne bag tallene.

Kun fem medlemmer er med i kommunens nye frivilligråd, som er det styrkende bindeled mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger. Billund halter bagefter med kandidater.