"Ålandet" mellem Herning og Grindsted kan blive ny turistdestination

Skovsnogen og Ålandet

Skovsnogen - Deep Forest Artland - er en skulpturpark, som ligger mellem Herning og Billund kommuner - lige nord for Sdr. Omme. Her er mere end 100 værker udstillet. Der er gratis adgang året rundt. Skovsnogen besøges årligt af omkring 25.000 gæster og har siden 2016 haft egen skoletjeneste tilknyttet.Ålandet er et forslag til at markedsføre området fra syd for Herning over Sdr. Omme og til Karensminde i Grindsted. En borgergruppe arbejder på at gøre området til en ny turistdestination.