Åbningsfest i Grindsted: Aldi slog dørene op til spritny butik

Grindsted: Fredag morgen klokken 8.00 slog Aldi dørene op i den helt nye butik på Vestre Boulevard 3 i Grindsted.

Der var opsat et telt foran butikken, hvor der blev serveret gratis kaffe og rundstykker til de første kunder. Dem var der omkring 30 af et lille kvarter før åbningen, men der kom snart mange flere og alle tre kasser var i gang fra åbningen. Et kvarter over 8 var det næsten umuligt at finde en ledig parkeringsplads foran Aldi.

En af dem, der var mødt tidligt frem, var Jytte Bundgaard, som fik en kop kaffe mens hun ventede på, at butikken åbnede.

- Jeg skal ind og have kartofler, og så er jeg nysgerrig efter at se den nye butik. Jeg handler mest i Rema 1000, men der er faste ting, som vi køber i Aldi, og så betyder grøntsags-afdelingen meget. Desuden er det dejligt med deres rodehylder, dem kan kan jeg godt lide og gå og undersøge, siger Jytte Bundgaard.