Åben korprøve på korskolen

Grindsted: I uge 17 og 18 rykker Grindsted Kirkes Korskole ud på Grindsteds tre skoler for at vise pigerne i 4. - 6.-klasse, at kirkekor kan give fællesskab og masser af musik. Det sker gennem en række sangworkshops af korleder Anne-Kathrine Johansen, hvor målet er at få pigerne til at bruge deres stemmer mere frit og naturligt.

- Jeg oplever tit, at børn i mellemtrinnet begynder at synge mindre og mere svagt, måske fordi de i denne periode bliver mere bevidst om, hvad andre tænker. Det vil jeg gerne forsøge at modvirke ved at vise, at det at udtrykke sig med stemme og krop er både sjovt og nemt, siger hun.

Korskolen holder i øvrigt åben korprøve tirsdag 1. maj og tirsdag 8. maj, hvor alle piger fra 4. - 6.-klasse er velkomne til at møde op i Grindsted Kirke fra kl. 15.30-17.

Korskolen er for piger i 4. - 6.-klasse og er et gratis fritidstilbud. Korskolen øver 1,5 time hver uge og synger til med ved 8-10 gudstjenester og koncerter i året løb. For at blive optaget i korskolen skal man bestå en lille optagelsesprøve.