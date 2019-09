900 unge gav deres input til Billund Kommunes kommende ungepolitik

Billund: Arbejdet med at lave en ungepolitik for Billund Kommune tog for alvor fart forleden, hvor godt 900 campuselever var inviteret til Magion for at sætte deres præg på politikken.

For at sætte diskussionerne i gang åbnede stand-up komiker Mikkel Rask arrangementet.

Men det var ikke kun hurtige replikker og skarpe vittigheder om livet som ung, der prægede eftermiddagen. Også Elisabeth Andreasen og Nikoline Toft, som til daglig er elever på henholdsvis Grindsted Gymnasium & HF og Erhvervsgymnasiet Grindsted, indtog talerstolen.

- Vi kan ikke som de eneste rådgive Billund Kommune om, hvad det er, vi unge har brug for eller mangler i vores hverdag. Derfor håber vi, at I vil gribe chancen for at blive hørt og få indflydelse, lød det fra de to unge medlemmer af styregruppen bag ungepolitikken.