90 på venteliste til lejligheder på privatskolegrunden

Grindsted: Alt tyder på, at de nye lejelejligheder på den gamle privatskolegrund midt i Grindsted bliver afsat i en fart. Allerede nu er 90 skrevet på venteliste til de 46 lejligheder, der forventes klar til indflytning den 1. februar næste år.

På Lejerbos kontor i Kolding er man glad for den store interesse for boligerne og forventer at gå i gang med den egentlige udlejning om cirka tre måneder.

At 90 lige nu står på venteliste, er dog ikke det samme som, at der bliver kamp om at få en af lejlighederne.

- Typisk vil det være sådan, at nogle skriver sig op, og så har de lige noget, der skal sælges først, så de siger måske fra igen, når vi er tættere på. Lige nu kender folk jo heller ikke detaljerne. Man kan bare gå og følge med i byggeriet, og det kan være, at man ender med ikke at synes, det er noget for en alligevel, siger Line Stokbro, der står for udlejning for Lejerbo Kolding.

- Det er ikke skræmmende, at der er 90 på venteliste medmindre alle søger treværelses, for dem er der jo kun 16 af, tilføjer hun.