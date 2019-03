90 års jubilæum fejres også med børnekor

Grindsted: Op til weekenden i maj, hvor koret Vokalias, Stig Møller og musikalske venner fejrer 90 års jubilæum i Viadukthallen i Filskov, er der nu også blevet mulighed for børnene for at være med. En vigtig del af Stig Møllers lange virke har nemlig været at skabe børnekor, så man sikrede en fødekæde til korarbejdet på længere sigt.

Han har nu aftaler med børnekorene på Vestre Skole, på Grindsted Privatskole, Filskov Friskole samt muligvis også Sdr. Omme Skole.

- Alle børn, der elsker at synge, kan komme fem onsdag og øve i Musikcentralen klokken 18-19 og så være med på scenen i Viadukthallen. Og man må gerne tage mor og far med, siger Stig Møller, der håber at få samlet et børnekor på 50.