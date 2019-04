Filskov: Eva Utoft, Solhaven 6, Filskov, fylder søndag den 7. april 90 år.

Hun er født i Tim i Vestjylland og var i mere end 40 år lærer ved Filskov Skole, hvor hun efter uddannelse som småbørnslærer ved Odense Seminarium og et enkelt år på Vostrup Skole, blev ansat den 1. april 1952.

Gennem alle årene var hun klasselærer i de mindste klasser og lærte således flere generationer at læse, skrive og regne. Desuden lærte hun de større piger at strikke og sy i håndgerningstimerne, ligesom hun i en årrække tog sig af specialundervisningen af ordblinde og bogligt svagt funderede elever.

For godt seks år siden mistede hun sin mand, Ernst Utoft, som to år efter deres giftermål i 1952 overtog sit fødehjem, en mindre landejendom i Raulund. Her fik deres tre børn, to sønner og en datter, en god opvækst. De boede på gården indtil parret i starten af 1990'erne flyttede i et hus på Åbrinken i Filskov.

Efter at Eva Utoft mistede sin mand blev huset solgt, og hun flyttede ind i et af boligforeningens rækkehuse tæt på Filskov Friplejehjem, hvor hun deltager i flere af de mange aktiviteter.

Serv om fødselaren stadig er åndsfrisk og læser sin daglige avis på en tablet, er hun ikke længere så mobil efter at en hofteimplantat, som hun fik indopereret for en del år siden, har revet sig løs.

Fødselsdagen fejres med venner og den nærmeste familie på Filskov Kro.