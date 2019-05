9. og 10. klassernes sidste skoledag: Druk, hygge og pres fra omgivelserne

De er unge og drikker sig fulde og ter sig tosset. Men bag udklædningerne og tosserierne gemmer sig unge, der føler sig under et stort pres.

Grindsted: Der står indkøbsvogne fyldt til randen med grænsehandel-øl, Breezer, Mokai, "små sure" og meget andet i syntetiske farver. De unge mennesker fra 9. og 10. klasse er udklædte i alt fra prinsessekjoler og djævledragter til politiuniformer og fangedragter, og de griner højlydt, mens de kaster hinanden i åen og drikker om kap med særlige ølhjelme. - Jeg savner aktiviteterne fra sidste år, da jeg afsluttede 9. klasse, siger Natasja Bahnsen. Hun har netop haft sidste skoledag i 10. klasse og er derfor nede på Engen for at hygge, drikke og måske blive kastet i åen. SSP og politiet er til stede, men ellers skal de unge underholde sig selv, da SSP ikke længere arrangerer aktiviteter som sumobrydning og fodbold til sidste skoledag. - Jeg kunne godt lide, der var musik, gratis mad og aktiviteter, så vi kunne holde en pause med at drikke, siger Natasja. For der bliver gået til den med druk og røg. - Det er frirum for os at være her, siger Natasja og tager et sug af sin smøg. - Jeg tror, mange har en fordom om, at unge drikker meget og hele tiden. Vi er blevet til "dem, der drikker", men jeg tror bare, det er fordomme, for vi tager også skolen seriøst. Natasja vil gerne læse på SOSU-uddannelsen i Esbjerg og senere videreuddanne sig til pædagog. Vennerne og veninderne omkring hende er også meget sikre på, hvad de vil, for de slynger om sig med diverse bogstaver: HTX, FGU, HF, STX.

Føler et pres For Natasja og flere af de andre elever fra 9. og 10. klasse er sidste skoledag på engen en pause fra lektier og skole. - Jeg synes, der er et stort pres på os unge i dag, siger Natasja, der selv har gået til psykolog for at få komme gennem sin hverdag. Hun er dog langt fra den eneste, der har haft det svært. Flere unge på engen beretter om stress, depression og en oplevelse af forældre, der ikke helt forstår én. Som på den ene side gerne vil støtte dem i deres valg, men på den anden side gerne vil have, at de får "den rigtige" uddannelse.

Opbakning hjemmefra Nogle af de unge fortæller også om forældre, der gerne vil beskytte dem i sådan en grad, at det giver dem en manglende tro på sig selv. - Mine forældre fortæller mig hele tiden, at gymnasiet kan blive for hårdt for mig, selvom det er det, jeg vil. Jeg kunne godt bruge deres opbakning, fortæller en af de unge. Natasja føler dog en opbakning hjemmefra. - Mine forældre støtter mig og er glade, selvom jeg får 02, fortæller hun og rejser sig for at hente en øl. For en stund skal der ikke tænkes på skole og fremtid. Nu skal der bare hygges.

