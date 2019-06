871 vælgere må være rigtig skuffede

Billund Kommune: Dagen efter valget er der 871 vælgere, som må være mere ærgerlige end andre i Billund Kommune.

De stemte nemlig på partier, som ikke opnåede valg til Folketinget.

Flest skuffede vælgere findes i Kristendemokraterne. 536 vælgere i Billund Kommune stemte på partiet, som dermed fik 3,4 procent af stemmerne i kommunen.

På landsplan fik partiet dog kun 1,7 procent af stemmerne og nåede dermed ikke over spærregrænsen på 2 procent. Det blev heller ikke til et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds, hvor partiet manglede 190 stemmer for at tage det sidste kredsmandat, der i stedet gik til Radikale Venstre.