80 elever fløjtede den kulturelle festuge i gang

Det skete ved en blokfløjtekoncert, som havde deltagelse af 80 elever fra 3. årgang på BillundSkolen. De havde valgt nogle lidt alternative rammer til at spille - nemlig førstesalen hos Den Jyske Sparekasse i Billund. Her sørgede de 80 elever samt en stor portion forældre og bedsteforældre for, at lokalet var så pakket, at det blev nødvendigt at fjerne en mobil væg for at få mere plads og flere stole.

Ikke almindeligt

Det er Billund Ungdoms- og Kulturskole, som har inviteret alle eleverne på 3. årgang til at spille blokfløjte, og de fik altså muligheden for at skyde festugen i gang.

- Vi syntes, det var værd at åbne festugen med 80 børn, som spiller blokfløjte i sparekassen. At der er 80 børn, som spiller sammen, er ikke almindeligt, og det er heller ikke helt almindeligt, at man spiller i en sparekasse, fortæller Eva Lillegaard Hansen fra Billund Kulturskole.

At lægge arrangementet i Den Jyske Sparekasse kan synes en anelse underligt. Men gode erfaringer med både stedet og dets personale gjorde valget let.

- Det er ikke første gang, at vi har været i sparekassen. Så jeg vidste, at de har et rum, hvor det er godt at spille, og jeg vidste, at de i sparekassen godt kan lide børn. Derfor spurgte jeg dem, om vi kunne åbne festugen her, siger Eva Lillegaard Hansen.