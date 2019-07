Uanset hvem folk siger, at de repræsenterer, skal man aldrig give personfølsomme oplysninger via telefonen, lyder det fra Sydøstjyllands Politi.

Grindsted: En 78-årig kvinde blev tirsdag eftermiddag udsat for et fupnummer, der endte med at koste hende dyrt. Kvinden blev ringet op, mens hun befandt sig i sit hjem på Lupinvænget i Grindsted, med en besked om, at personen i den anden ende var fra Nets, og at han kunne se, at hendes bankkonto var i fuld gang med at blive hacket.

Dette ville den flinke person i den anden ende af telefonen naturligvis gerne hjælpe med at forhindre, men til det formål skulle han bruge kvindens Nem ID-oplysninger, forklarede han. Dem fik han derfor udleveret.

Men personen i den anden ende af telefonen var ikke nogen venlig hjælper fra Nets. Det var derimod en svindler, som ved at lokke den 78-årige kvinde til at udlevere sine Nem ID-oplysninger formåede at luske sig ind på hendes konto og tømme den for et større pengebeløb.