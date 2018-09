Billund: En 77-årig mand fra Billund blev søndag ved middagstid offer for en tricktyv, da han var en tur i ABC Lavpris i Billund for at handle.

Det var klokken 12.30, at manden stod i køen ved kassen, da han blev distraheret af en anden kunde. Det var en mand med østeuropæisk udseende, som forklarede, at han havde tabt nogle penge. Den 77-årige bukkede sig derfor ned for at kigge efter pengene, men da han gjorde det, fiskede gerningsmanden hans VisaDankort op fra hans pung og stak af fra stedet.

Inden den 77-årige mand kunne nå at få spærret sit kort, var der blevet hævet et beløb fra hans konto. Noget tyder altså på, at gerningsmanden forinden har afluret hans kode.

Gerningsmanden bliver beskrevet som 45-50 år gammel og formentlig østeuropæer. Han havde en kraftig kropsbygning, og han talte engelsk med dialekt. Han var iført en ternet kasket, oplyser Sydøstjyllands Politi, som gerne hører fra folk, der måtte vide, hvem eller hvor han er.