7500 gæster besøger Lego i denne weekend

Familiedagene finder sted både lørdag og søndag samt mandag, så de medarbejdere, der skal passe deres job i løbet af weekenden, også får mulighed for at være med. I løbet af disse tre dage lægger i alt cirka 7500 mennesker vejen forbi Legos mange lokationer i Billund.

- Lego Family Day handler om, at man som medarbejder inviterer sin familie med ind for at se arbejdspladsen. Det gør vi, fordi vi er meget stolte af vores arbejdsplads og gerne vil vise virksomheden frem, fortæller Tine Vind, der er leder af besøgsafdelingen hos Lego.

Billund: Trods weekenden er der i disse dage mere end almindeligt travlt hos Lego i Billund. For første gang i seks år arrangerer Lego nemlig en familiedag for alle medarbejderne.

En undtagelse fra dette princip er dog Lego Innovation House. Det er her, en lang række medarbejdere sidder og får idéer til fremtidige satsninger. Den slags idéer har selvsagt ikke godt af at falde i konkurrenternes hænder, og derfor bliver kortene i denne afdeling holdt særdeles tæt til kroppen.

- De besøgende får også mulighed for at komme ind og se nogle områder, hvor man normalt ikke kommer - heller ikke selvom man er Lego-medarbejder, fortæller Tine Vind.

Legos lokationer breder sig ud over stort set hele Billund. De besøgende bliver budt velkommen i Lego House, og efterfølgende er der blandt meget andet mulighed for at se Lego Idea House i Hovedgaden eller produktionsområderne på Kornmarken. Der er desuden åbent i Kirkbis domicil på Koldingvej, i skåneafdelingen på Kornmarken og i det spritnye Lego Campus på Åstvej.

Kun for medarbejdere

De mange besøgende har betydet, at der weekenden igennem har været livlig trafik i Billund. Med 7500 tilmeldte gæster har det heller ikke været aktuelt at udvide arrangementet til også at gælde for eksterne.

- Det er ikke noget, vi har overvejet. Tanken er, at det skal være for Legos medarbejdere og deres familier. Ellers tror jeg, at vi ville blive lagt helt ned, siger Tine Vind.