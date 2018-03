7. årgang går til DM med hele mormors kolonihavehus

Grindsted: Stemningen i skolekøkkenet på Vestre Skole oser af forventningsglæde, fordybelse og engagement denne eftermiddag, hvor alt skal klappes og klares til deltagelse i DM i madkundskab på tirsdag.

18 7. klasseselever arbejder med hver deres projekt til helheden "Mormors kolonihavehus": Årets tema i DM i hjemkundskab er nemlig "konserver din køkkenhave", og det har 7. årgang lavet en helt historie om. De medbringer også udklædning og rekvisitter som mormor-forklæder, parykker, bankoplader, en sang og to 7. klasseselever forklædt som børnebørn med hver deres livret.

Der er tænkt over tingene, og næsten alt er på plads - nu skal der bare laves mærkater med et gammeldags præg til krukkerne med syltede og tørrede frugter og grøntsager, og der skal skjoldes glas - og røges kartofler og salt - så de kan vise, at de har været hele vejen rundt. Også fermentering har de prøvet - i ordets forstand betyder det "at gære". Fermenterede fødevarer er med sine mange sunde bakterier gode for mave og fordøjelse.

- Det lykkedes ikke helt i første omgang, fortæller Lykke Nielsen, 14 år, og Ida Hansen, 13 år, der i den seneste tid har lært rigtig meget om gode og dårlige bakterier for kroppen. At noget fejler, tager de to piger ikke så tungt. For det er fejlene, man lærer af.