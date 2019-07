67 børn skaber deltagerrekord på Sdr. Ommes håndboldskole

Med hele 67 deltagende børn er der alt for mange til, at de alle kan være på halgulvet på samme tid. Derfor bliver både multisalen og den udendørs multibane taget i brug i forbindelse med håndboldskolen.

Sdr. Omme: David Nørholm Fischer og Josefine Eg Andersen er ikke i tvivl om, hvorfor de gerne bruger en uge af deres sommerferie på at være på håndboldskole:

- Det er for at have det sjovt og lære noget, siger David Nørholm Fischer, der er 11 - næsten 12 - år og kommer fra Billund.

Et næsten enslydende svar kommer fra 11-årige Josefine Eg Andersen:

- Jeg synes, det er sjovt, for jeg elsker at spille håndbold, siger Josefine Eg Andersen, der ikke er i tvivl om, at hun er blevet bedre til at spille håndbold af at være med på håndboldskolen.

- Jeg har lært nogle finter, konstaterer hun.