61-årige Bente kunne fare vild i en telefonboks: - Jeg har oplært noget

Bente Pedersen på 61 år fra Grindsted vinder hver gang, hun gennemfører et orienteringsløb - sådan for sig selv. 53-årige Marianne Lynge Krogh løber derimod også for at vinde over de andre - og det gjorde hun lørdag i klassen dame 50.

- Det var egentligt min far, der begyndte på det i skoven, og så kom jeg med, og det var sjovt, for man kommer væk fra stierne og ind i skoven og ser fuglelivet og vildtet, fortæller Marianne Lynge Krogh.

- Jeg havde satset på at vinde. Vi er 4-5 stykker, der er ret skarpe, så det gælder bare om at være skarpest på dagen, lød det fra Marianne Lynge Krogh, der vandt sin klasse dame 50.

- Vi løber faktisk i hver vores klub, men vi kender hinanden alligevel, lyder det fra de to kvinder, der lørdag løb i hver deres klasse på henholdsvis 2,2 kilometer med 17 poster og 2,5 kilometer med 16 poster rundt i byen.

Grindsted: I Billund Kommune er der ikke tradition for orienteringsløb - så det var de større klubber fra for eksempel Kolding, Esbjerg, Herning og Vejle, der i weekenden konkurrerende til DM orienteringsløb i sprint og maxsprint-stafet i Grindsted, men der findes stadig lokale løbere - de løber bare i de større klubber ligesom 61-årige Bente Pedersen fra Grindsted og 51-årige Marianne Lynge Krogh fra Billund.

Det er spændende at løbe orienteringsløb. Man får motioneret, men også brugt hjernen til at finde vej.

Til næste år er der VM i Aalborg fra den 6. til den 11. juli, hvor kvinderne skal være med. Til hver konkurrence kommer de til en ny by. Foto: Lise Nørgaard

Spurter efter poster

Også bysprint, som var på programmet i denne weekend, er sjovt:

- Det handler om at spurte afsted, men samtidig have øje for kortet og finde alle de små smutveje, forklarer Marianne Lynge Krogh.

Det kan være tricky i en ukendt by, så orienteringsløbere ved aldrig, hvad de kommer ud for.

Til næste år skal de to til VM i Aalborg, men inden da skal der trænes endnu mere:

- Jeg skal løbe en åben rute i dag, og jeg har valgt den længste på 3,7 kilometer med 22 poster for at få noget for pengene, siger Bente Pedersen.

Hendes mand troede ikke helt på hende, da hun begyndte på orienteringsløb:

- Jeg kunne blive væk i en telefonboks, så jeg har helt sikkert fået oplært noget, smiler Bente Pedersen.

Alle kunne søndag møde op på pladsen bag gymnasiet og prøve kræfter med oienteringsløb gratis.