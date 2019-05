60 småbørn og børnepassere indtog Naturrum Sdr. Omme

Sdr. Omme: Nogle skriger, andre slår og atter andre sidder stille og kigger sig omkring.

Lydniveauet er ikke for sarte sjæle sådan en fredag lige før middag, hvor omkring 50 småbørn og 10-12 voksne lige er kommet ind fra regnvejret udenfor og nu er samlet i Naturrum Sdr. Ommes store dobbelthøje rum. Det er den årlige samlingsdag, hvor de private dagplejere i Billund Kommune er ude at opleve noget sammen med hinanden og alle deres børn. Blandt de fleste hedder de nok stadig private dagplejere, selvom det ved lov har været forbudt at kalde sig sådan et stykke tid. Ordet børnepasser går an - eller privat pasningsordning.

- Vi er PPO'er, griner Winnie Dahlmann Jensen, der har været dagplejer og passet andre folks børn hjemme på gården på Ansagervej i en årrække.

For to et halvt år siden slog hun sig sammen med Bente Andersen og oprettede "Børnenes Sønderkærgaard", hvor de i dag er sammen om at passe op til 10 børn.

- Det er fantastisk at være to. Det betyder, at man altid har en nær kollega og altid har en at sparre med, siger Bente Andersen, mens hun dele pølsehorn ud til hele sin flok.

Ved de andre borde bliver madpakker lukket op, høje stole fundet frem og hagesmække gjort fast.