60-års fødselsdag i Den Jyske Sparekasse

Billund: Jens Rahbek, erhvervsrådgiver i Den Jyske Sparekasse i Billund, fylder søndag 16. december 60 år.

Jens blev færdiguddannet fra Ringkøbing Landbobank i 1980 og har gennem årene suppleret bankskolen med en merkonom i finansiering, en uddannelse som ejendomsmægler samt en række kurser og uddannelsesforløb inden for erhvervsområdet.

Da Jens blev ansat i Den Jyske Sparekasse i Grindsted i 1991, var det som bolig- og erhvervsrådgiver, men efter få år blev titlen ændret til erhvervsrådgiver.

Siden 2017 har Jens arbejdet i erhvervscentret i Billund. Her har sparekassen samlet de otte erhvervsrådgivere fra Give, Ølgod, Grindsted og Billund for at styrke erhvervsområdet.

Privat bor Jens sammen med Mette i Grindsted. Parret har to børn, Andreas som studerer på Aalborg Universitet og Marie, der blev færdig som HF-student i år.

I fritiden finder Jens ofte racercyklen eller mountainbiken frem - og en gang imellem løbeskoene for afvekslingens skyld.