6. sæson af Stafet For Livet i Filskov på vej

Velgørenhedsarrangementet Stafet For Livet er for alvor blevet en tilbagevendende begivenhed i Filskov. De gode frivillige i styregruppen er godt i gang med at forberede sæson nr. 6, og de første tilmeldinger er forlængst begyndt at tikke ind til eventen den 7. og 8. september.

Det er rigtig flotte tal, og noget kunne tyde på, at 2019 også bliver et fint år for Stafet For Livet.

Ikke så sært, for de har virkelig gjort en forskel med Stafet For Livet i Viaduktbyen. Nels Pedersen, der siden 2014 har siddet som en af de faste tovholdere i styregruppen, har lavet lidt statistik, og det er rigtig god læsning.

Filskov: Det er 6. år i træk, at en stærk gruppe af frivillige i Filskov med byens opbakning arrangerer Stafet For Livet. Den lille landsby med den stærke drivkraft sprang til som arrangør på Billund Kommunes vegne i 2014, og det har Filskovgruppen klaret så godt, at man har fået entreprisen i fast regi.

Hver 3. dansker får kræft, men heldigvis lever stadig flere bedre og længere med sygdommen. Det skyldes ikke mindst den indsats, som Kræftens Bekæmpelse gør gennem forebyggelse, forskning på højeste internationale niveau og støtte til alle, berørt af kræft.Stafet For Livet er en 24 timers holdaktivitet. Stafetten symboliserer et døgn i en kræftpatients liv, og et hold dannes typisk af venner, bekendte, familie, kolleger og andre vigtige netværk. Ved at deltage i og støtte Stafet For Livet er du med til at give håb for nuværende og kommende kræftpatienter håb om, at vi kommer nærmere den dag, hvor kræft er en sygdom, der er til at leve med.

Masser af god energi i styregruppen

Allerede nu er der tilmeldt 13 hold og 63 deltagere, og Niels Pedersen har derudover en rigtig god mavefornemmelse omkring tilmeldingsniveauet i år.

- Vi ved, at rigtig mange af deltagerne fra de forrige år kommer igen. Faktisk har mange af dem været med i samtlige fem år, og samtidig ved jeg også, at der er flere nye deltagere på vej, så alt i alt tror jeg, det bliver et nyt godt år for Stafet For Livet her i Filskov, lyder det håbefuldt fra Niels Pedersen.

Allerede nu kan Niels Pedersen afsløre, at Hans Henning Johansen, tidligere medlem af The Rattlesnakes, vil komme og spille. Det står også fast, at Legogarden er med ved åbningsceremonien, ligesom man igen i år kan besøge wellnessteltet, hvor der er behandlere og massører på plads. Og så er der godt nyt til de lækkersultne, for også i år vil det blive muligt at købe helstegt pattegris.

Man kan tilmelde sig Stafet For Livet her: www.stafetforlivet.dk/stafet/billund