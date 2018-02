6-årige Gustav tog mindfulness med hjem fra skole - nu bruger hele familien det

Et mindfulness-forløb på Billundskolen har gjort indtryk på Kathrine Jespersen og hendes familie. Nu er redskaberne rykket ind i familielivet.

Billund: At trække vejret en ekstra gang er blevet en del af værktøjskassen, når det gælder om at tackle små og store udfordringer i hverdagen i en Billund-familie. Familiens seksårige søn, Gustav, har nemlig været med i et mindfulness-forløb i 0. klasse på Billundskolen, og selvom sønnike ikke er den mest meddelsomme dreng, så har hans mor Kathrine Jespersen et klart indtryk af, at han har været ret engageret i forløbet. Faktisk så meget, at redskaberne er blevet taget helt med hjem til køkkenbordet. - Han har lært at bruge sin vejrtrækning. For eksempel hvis vi har en episode om morgenen, hvor jeg beder dem om at sidde pænt ved bordet, så kan jeg se, at han trækker vejret dybt og forsøger at fordybe sig og være til stede i det, fortæller Kathrine Jespersen. Også hvis der kommer noget nyt mad på bordet, bliver vejret trukket en ekstra gang helt ned i maven. - Udfaldet kan være både det ene og det andet, og det er lige meget, men han smager på det, forklarer Kathrine Jespersen.

Det hele går bare stærkt i hverdagen. Hvis man ikke stopper op, kan det hele let komme til at køre på autopilot, og det er jo egentlig lidt en ærgerlig livsførelse. Med mindfuldness lærer man at være lige nu og ikke i fortiden eller i fremtiden. Kathrine Jespersen, mor og pædagog

Mindfulness i Billund Kommune I forbindelse med sundhedspolitikken 2014-17 valgte Billund Kommune i 2015 at give to skoler forløb med mindfulness. Forløb har nu kørt på Vorbasse, Sdr. Omme, Hejnsvig, Vestre Skole og senest BillundSkolen. Håbet er, at det bliver en fast del af skoleskemaet. Flere lærere, pædagoger og sundhedsplejersker er blevet uddannet sideløbende. Firmaet bag hedder Roomforreflection.dk.

Workshop og godnatlæsning På forløbet har Gustav også lavet en glimmerflaske, som man kan finde ro i. Sådan én er også blevet kreeret derhjemme, og lillesøster Lærke på fire år har også fået en. - Vi har brugt den om aftenen, når hun ikke har kunnet sove, og det handler om at få uroen til at falde på plads og få ro i alle kroge af kroppen, fortæller Kathrine Jespersen. Familien har været på en workshop sammen med børnene, hvor der også blev indkøbt godnatlæsning. - Det er ikke ligesom at læse Villads fra Valby, og det kan virke lidt fjollet, for der er mange gentagelser i den, men efterhånden er børnene selv begyndt at bede om at læse i mindfulness-bogen, forklarer Kathrine Jespersen, der selv har interesseret sig for teknikken med at være til stede i nuet i forbindelse med sit arbejde som pædagog med socialt belastede unge i Kolding, hvor hun også har praktiseret det. - Én ting er at vide, hvad det er - noget andet er at bruge det, siger Kathrine Jørgensen.