Billund: En 56-årig mand fra Billund røg søndag eftermiddag i fælden, da han kom kørende i sin bil ad Kirkevej i Billund.

Manden blev klokken 16.03 standset af politiet, og det viste sig, at han efter alt at dømme havde drukket for meget til at køre bil. Han blev derfor taget med til Vejle, hvor en blodprøve skal fastsætte den nøjagtige promille.