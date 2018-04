5,3 millioner til flere aftenvagter og aktiviteter på plejehjem

Billund Kommune: Plejehjemmene i Billund Kommune får fremover flere aktiviteter i løbet af dagen og mere personale i aftentimerne omkring måltiderne.

Voksenudvalget har således nikket ja til at bruge cirka 5,3 millioner kroner til mere personale til plejehjemmene. Pengene kommer fra den pulje på 8,5 millioner kroner, som ældreområdet blev tildelt ved budgetforliget sidste år.

3,2 millioner kroner af dem går til ekstra aftenvagter. Billund Plejecenter og Fynsgades Plejecenter får, hvad der svarer til 32 ekstra timer om måneden, mens resten får svarende til 16 timer månedligt.

- Sidst på eftermiddagen og først på aftenen er plejehjemmene mest pressede. Nogle plejehjem ønsker også at begynde at servere varm mad om aftenen, og det kræver også lidt mere personale. Så for begge dele var det dér, det gav mest mening at sætte mere personale ind, forklarer Robert Terkelsen (V), formand for voksenudvalget.