Grindsted: En 52-årig mand fra Grindsted burde natten til fredag have ladet sin bil stå.

Klokken 0.45 blev manden standset af politiet på Vestergade ud for Shell-tanken. Betjentene kunne konstatere, at den 52-årige havde drukket for meget til at køre bil, og han måtte derfor en tur med på stationen i Vejle for at få taget en blodprøve, der skal fastsætte den nøjagtige promille.