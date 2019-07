En ukendt mand ringede onsdag til en 51-årig mand fra Hejnsvig og udgav sig for at være politiet. Han havde dog ikke held med at få udleveret personfølsomme oplysninger.

Hejnsvig: Sydøstjyllands Politi har i den seneste tid modtaget en del anmeldelser fra folk, der er blevet forsøgt snydt af diverse svindlere. Svindlerne ringer folk op og udgiver sig for at være fra statslige myndigheder og foregiver, at de skal hjælpe folk med at afhjælpe et problem. Men så snart de intetanende borgere i den anden ende af telefonen har udleveret personfølsomme oplysninger, er skaden sket. Onsdag eftermiddag var det en 51-årig mand fra Hejnsvig, som modtog sådan en type opkald. I den modsatte ende af telefonen forklarede en mand, at han hed Mikkel Johansen og var fra Sydøstjyllands Politi. - Han oplyste, at han kunne se, at vedkommende var ved at blive hacket og spurgte derfor ind til en masse ting. Da han ville til at have oplysninger om NemID, begyndte anmelderen at spørge ind til, om han virkelig var rigtig politimand, hvorefter der bliver lagt på, fortæller fungerende vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi.

Anmeld sagerne Politiet understreger, at personen i den anden ende af telefonen er en fupmager, og at ordensmagten i øvrigt aldrig ville så meget som overveje at bruge en sådan fremgangsmåde. - Vi har ikke nogen, der hedder Mikkel Johansen hos Sydøstjyllands Politi, og vi ringer aldrig op og beder om at få udleveret bankoplysninger over telefonen, og slet ikke NemID, siger Mikkel Ross. Politiet opfordrer derfor alle, der modtager denne type opkald, til at afbryde forbindelsen og anmelde forholdet til politiet.

Kvinde blev snydt Den 51-årige mand fra Hejnsvig nåede at lugte lunten og undlod derfor at aflevere personfølsomme oplysninger, men med jævne mellemrum sker det alligevel, at folk ryger i fælden. I sidste uge blev en 78-årig kvinde fra Grindsted ringet op af en person, som udgav sig for at være fra Nets. Også denne person bad om NemID-oplysninger, og da de blev udleveret, blev de brugt til at lænse kvindens bankkonto. En god huskeregel er derfor aldrig at udlevere den slags oplysninger via telefonen.