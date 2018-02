50-årig blev truet med pistol

Offeret var en 50-årig mand, som hen på aftenen fik besøg på sin hjemmeadresse på Klostervej ved Nollund af en 36-årig mand fra Kolding. Det var et besøg, som senere udviklede sig temmelig voldsomt. Den 36-årige har tilsyneladende lejet et lokale af den 50-årige, og det forhold var nu endt i uenigheder mellem de to.

Kræves fængslet

De to øvrige mænd, som deltog i forholdet, er 33 og 37 år. De tre mænd fik alle lov til at overnatte i detentionen. Mens den 33-årige og den 37-årige efter endt afhøring er blevet løsladt, kan den 36-årige mand, som var den førende i de voldelige løjer, se frem til at blive stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Pistolen, som blev brugt til at true den 50-årige mand, valgte de tre mænd under flugten at kaste ud fra deres bil. Den har politiet dog fundet.

Var det en ægte pistol?

- Det ved vi ikke helt endnu. Men pistolen er i hvert fald blevet sikret, og den vil blive undersøgt nærmere, siger Carsten Thostrup.