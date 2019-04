50 år: Michael tog turen fra automekaniker over Lego til cykelhandler

Michael Therkildsen fylder 50 år, og det fejrer han blandt andet med pølser og brød den 12. april.

Billund: Oprindeligt kommer Michael Therkildsen fra Åst, men i 1989 tog han til Billund, blev udlært automekaniker hos Bent Fasterholdt og har været i byen lige siden. Den 11. april fylder cykelhandleren 50 år, og det er ikke så tosset endda. - Det er dejligt!, siger Michael med et smil og tilføjer: - Nu er børnene så store, at min kone og jeg har fået mere fritid i weekenden, og det er vi glade for. Men i sidste ende er det jo bare et tal, og om det er 49 eller 50 er ligegyldigt. Tænk, hvad alternativet ville være? Fødselsdagen bliver både fejret hjemme i privaten men også i butikken. Den 12. april holder Michael Therkildsen reception, men han gør det på sin helt egen måde. Fra klokken 13 til 17 vil en pølsevogn være stillet op ved butikken på Hedegårdsvej.

Fakta Michael Therkildsen



Ejer af Fri Bikeshop på Hedegårdsvej 4 i Billund



Fylder 50 år den 11. april



Fejrer fødselsdagen den 12. april med pølsevogn ved butikken



Er gift med Jette og sammen har de børnene Jesper på Jacob på 22 og 24 år

Foto: Martin Ravn Det begyndte med plæneklippere, men nu er det cyklerne, der dominerer i butikken. Foto: Martin Ravn

Først plæneklippere, så cykler I 2004 besluttede Michael Therkildsen sig for at slå sig ned som selvstændig med plæneklippere og havemaskiner, dog med et fast job på Lego ved siden af. - Jeg havde altid drømt om at være selvstændig, men økonomien skulle også være til det, forklarer Michael, der siden hen valgte at satse på butikken. Fire år senere i 2008 kom cyklerne ind i billedet, som i dag fylder det meste af butikken.

Familien betyder alt Privat er Michael Therkildsen gift med Jette, hvilket han har været i 22 år, og sammen har de to voksne børn, Jesper og Jacob. Der er ingen tvivl om, at familien betyder meget for cykelhandleren, og det var vigtigt med deres opbakning, da han blev selvstændig. - Man skal have familien med, for ellers holder det ikke på den lange bane, siger Michael, der også har spurgt sin kone meget tid råds gennem årene. - Det er altid dejligt at have en at kunne sparre med. Michael Therkildsen bruger også en del af sin fritid med familien, hvor de blandt andet nyder at tage på ferie sammen. Senest var de en tur på safari i Kenya. De har også været i Thailand og Kina, men har ingen planer for, hvor den næste rejse skal gå hen. Ét sted vil Michael Therkildsen dog gerne besøge. - Jeg vil rigtig gerne til USA. Det land er i hvert fald på listen.