5. bedst i Danmark: Jobcentret i Billund Kommune i top på ny jobliste

Jobcentret i Billund Kommune er placeret som nummer 5 blandt landets 98 kommuner på en liste over, hvor god centeret er til at få folk på offentlig forsørgelse i arbejde igen.

- Jeg er glad for, at vi ligger højt, for det bør vi også gøre. Vi har alle forudsætninger for at få løst opgaven godt. Vi har for eksempel mange jobåbninger i erhvervslivet, der bygges meget i kommunen, og vi har hele turistindustrien om sommeren. Så det er et klap på skulderen til os og politikerne, siger Inger Bønding, arbejdsmarkedschef og leder af jobcentret.

Ministeriet har offentliggjort en rangliste over, hvor gode kommunernes jobcentre er til at få kontanthjælps-, dagpenge- og sygedagpengemodtagere i job. Her kommer Billund Kommune ind på en samlet 5. plads i hele landet, mens man faktisk tager 1. pladsen, hvis man kun kigger på dagpengeområdet.

Billund Kommune: Jobcentret i Billund Kommune er et forbillede for jobcentre i andre kommuner.

Beskæftigelsesministeriet har ranglistet kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på kontanthjælps-, sygedagpenge- og dagpengeområdet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på beskæftigelsesindsatsen.Ministeriet vil opdatere listen halvårligt, så kommunerne løbende kan se, hvordan de udvikler sig.

Jobcenterchefen har dog også et lille forbehold for ranglisten. I kommunerne kan der nemlig forskellige holdninger til, hvor kort eller lang tid ledige skal blive på kontanthjælp eller sygedagpenge, før de bliver tilkendt fleksjob eller førtidspension, og dermed "falder ud" af ranglisten.

Inspiration fra naboerne

Ministeriet har valgt at offentliggøre listen netop for at sætte fokus på indsatsen over for ledige, og ministeren håber, at de kommuner, som klarer sig dårligst, kan lære noget af de kommuner, som klare sig bedst. Det formål er jobcenterchefen enig i.

- Listen kan netop bruges til at være nysgerrig på nabokommunerne og kontakte dem for at høre, hvad man kan gøre bedre, og der er faktisk også nogle kommunerne, som har ringet til os og sagt: "Hvad kan vi lære af jer", siger Inger Bønding.