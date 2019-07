45 års jubilæum: Karin Balsgaard Kristensen

Vorbasse: Kunderådgiver Karin Balsgaard Kristensen har torsdag den 1. august 45-års jubilæum i Sparkassen Kronjylland.

Karin startede sin karriere i 1974 som elev i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse. I dag er hun privatrådgiver i Sparekassen Kronjyllands afdeling i Vorbasse, hvor hun har været siden sammenlægningen af Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse og Sparekassen Kronjylland i 2017. Derudover sidder hun to eftermiddage om ugen i Sparekassens Hejnsvig-afdeling.

Privat bor Karin i Hejnsvig med sin mand. Parret har sammen fire børn og syv børnebørn, som hun nyder at bruge sin tid sammen med. Karin sætter også pris på at opholde sig i naturen og bruger meget af sin fritid på forskellige udendørs aktiviteter. Derudover har hun en stor interesse for håndbold og har tidligere varetaget bestyrelsesposter indenfor sporten. Karin er stadig fast tilskuer til mange håndboldkampe.