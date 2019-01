45-årige John fører 64 år gammelt murerfirma videre

Sdr. Omme: Generationsskiftet har officielt været på vej i fire år hos Murermester Jan Christensen, og allerede da John var nyuddannet murersvend, spurgte Jan, om det kunne være noget for ham at blive selvstændig engang. Det behøvede John end ikke at tænke over. Svaret kom prompte og var et ja. Nu - et år før tid - er de to blevet enige om, at tiden er inde til, at John Christensen overtager det hele, mens Jan Christensen, der har været indehaver af firmaet i 30 år, bliver lønansat.

- Vi havde planlagt en glidende periode på fem år, men vi blev enige om, at vi var klar, fortæller John Christensen, der i det tætte parløb med Jan har kunnet trække på mange års erfaring og viden.

- Det har været den nemmeste løsning for mig og en god måde at lære tingene på, siger John Christensen, der kom i voksenlære som murer som 30-årig. I dag, 45 år gammel, ønsker han at køre firmaet videre i samme ånd som Jan - med ganske få justeringer.

- Der er blevet opdateret lidt på det digitale og kommet yngre medarbejdere til, forklarer John Christensen.