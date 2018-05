415 studerende har indstillet deres virksomhed til finalen i Årets Erhvervsakademipraktik

Billund: Onsdag den 16. maj skal en dommerkomité bestående af MF Christine Antorini - formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg, Charlotte Lundbland - formand for bestyrelsen i Danske Erhvervsakademier, Jesper Vilstrup - direktør i Lego House, Lone Engberg Thomsen - forbundsformand for Teknisk Landsforbund og Frank Faurholt - salgsdirektør i Simens udpege vinderen af Årets Erhvervsakademipraktik.

Som noget nyt får publikum lejlighed til at vælge deres helt egen favorit og finde en vinder til Publikumsprisen. Så der bliver givet to priser: Årets Erhvervsakademipraktik og Publikumsprisen.

- Med Årets Erhvervsakademipraktik hylder vi noget af det mest centrale ved erhvervsakademiernes uddannelser: Praksisorienteringen. Det er et adelsmærke for vore studerende, at de allerede kender virksomhederne, når de starter i deres første jobs. Virksomhederne lægger sig virkelig i selen for, at praktikopholdene skal være givende og en god oplevelse for alle. Det vil vi gerne anerkende, fortæller sekretariatschef for Danske Erhvervsakademier Michael Rugaard.