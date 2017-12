400 mennesker gæstede hallen til halløj

Konceptet kunne sidste år fejre 25 års jubilæum, men det har ikke gjort det støvet og uinteressant, at det efterhånden har mange år på bagen. Torsdag lagde omkring 400 mennesker vejen forbi Billund Idrætscenter, hvor de tre haller igen var fyldt med aktiviteter for børn.

Billund: Halløj i Hallen er et populært koncept, som tilsyneladende er kommet for at blive.

Kom ind for en 10'er

Det koster bare en flad 10'er at komme ind, og derfor er det ikke prisen, som skræmmer nogen væk. For mange er det da også en tilbagevendende tradition at deltage i festlighederne.

- Vi kommer her næsten hver gang. Det er en dejlig aktivitet for børn. Her mødes vi med nogle af de andre fra børnehaven, så der er et rigtigt godt socialt element i det. Det er et godt initiativ, fortalte Jesper Brodersen, mens han hjalp treårige Emil Frederiksen med at holde balancen på bommen.

Udover det klassiske hop og spring var der mulighed for at kæmpe på gammeldags maner med to rollespillere fra Billund Rollespilsforening. Der var klatrevæg, og den store hal 1 var afsat til de lidt større børn, som kunne spille badminton eller volleyball.