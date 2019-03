400 gymnaster og 1000 tilskuere fyldte Magion

Grindsted: Det er hårdt arbejde, men det er også et fedt arbejde at arrangere et stort gymnastikstævne som lørdagens jyske og fynske mesterskaber i grand prix-gymnastik. Dette stævne fandt sted i Magion og var arrangeret af GGIF Gymnastik, der for tredje gang stod i spidsen for så stort et stævne.

- I GGIF Gymnastik har vi haft grand prix-gymnastik i mere end 30 år, men før Magion blev bygget, havde vi ikke mulighed for at arrangere et stævne som det i dag. Det kræver både en stor opvisningshal og en hal til opvarmning, og det havde vi ikke i Lynghallen, fortæller Rikke Kirkegaard, der er formand for GGIF Gymnastik.

- Når vi har været med i så mange år, skal vi også deltage i fællesskabet med at arrangere det, når vi har muligheden for det, tilføjer hun.