Billund: Egon Jørgensen, Grindsted, fejrer fredag den 29. marts 40 års jubilæum i Legokoncernen.

Egon Jørgensen blev i 1979 ansat som lagerarbejder på weekendhold i det daværende Råvare- og Centrallager på Højmarksvej. En arbejdstid som blev fastholdt under udflytningen til Rugmarken fabrikken og videre frem til 2002.

I en kortere årrække var han på aftenhold på lageret på Rugmarken fabrikken for så i 2004 at skifte til daghold. Fra 2005 og frem til 2014 var Egon Jørgensen tilknyttet lagret i pakkeriet på Højmarksvej, hvor arbejdsopgaverne primært var at passe varemodtagelsen.

I 2015 blev han ansat på råvarelageret på Kornmarken fabrikken, med udgangspunkt i området, som håndterer Master Batch, hvor han stadig er ansat.

Master Batch området nyder godt af Egon Jørgensens evne og sans for detaljen, samtidigt med at ambitionen for at levere høj kvalitet tydeligt kommer til udtryk i hverdagen.

Han er blandt kollegaer kendt og respekteret for sin grundighed og bliver ofte spurgt om hjælp og gode råd.