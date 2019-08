40 års jubilæum hos Lego

Billund: Dorte Laursen, Billund, har fredag 23. august 40-års jubilæum i Lego-koncernen.

Oprindeligt blev hun ansat som operatør i pakkeriet, men fortsatte til andre opgaver, og i 1989 startede Dorte Laursens karriere inden for planlægning og indkøb.

De senest tre år har jubilaren været involveret i Sirius og Sustainable Material i forhold til flow af forme og elementer gennem supply chain.

Dorte Laursen er en vellidt samarbejdspartner og kollega for såvel de globale som lokale planlægningsteam, men også for projekter og produktion, lyder det fra arbejdspladsen. Hun brænder for at lære nye ting og at finde løsninger på de udfordringer, hun stilles - altid af høj kvalitet og med et positivt mindset.