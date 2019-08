40 års jubilæum hos Lego

Grindsted: Elin V. Asmussen, Grindsted, har torsdag 22. august 40-års jubilæum i Lego Koncernen.

Hun blev i 1979 ansat som korrespondent og sekretær i indkøbsafdelingen. Her gik rejsen fra den lokale indkøbsafdeling til den internationale og til sidst den globale i takt med firmaets udvikling. Med sine gode evner indenfor koordinering og kommunikation blev Elin V. Asmussen et centralt ankerpunkt i rollen som sekretær for indkøbsdirektøren.

Senere blev hun assistent for logistikdirektøren og fik ansvarsfulde opgaver indenfor logistik og distribution. Fra 2018 er hendes udgangspunkt afdelingen SC Foundation med fokus på strategy deployment i Global Operations & Planning Excellence.

Elin V. Asmussen har nysgerrighed, kvalitetsbevidsthed og omsorg med i alt, hvad hun gør, og sammen med hendes gode humør gør det hende til en vellidt og respekteret kollega og samarbejdspartner, lyder det fra arbejdspladsen.