40 års jubilæum hos Lego: Benny Pedersen

Billund: Benny Pedersen, Farre, har fredag 22. februar 40-års jubilæum i Lego Koncernen.

Benny blev i 1979 ansat som lagermedarbejder på færdigvarelageret på Højmarksvej. Han har her været ansat i forskellige lagerfunktioner kun afbrudt af en periode på Rugmarken fabrikken. Benny valgte i 2015 at søge nye udfordringer i støberiet på Kornmarken, modul 3+4. I 2017 skiftede Benny til afdelingen for udstyrsrens, hvor han i dag har sit daglige hverv.

Benny er en smilende og glad person, der altid har gået meget op i trivslen i de afdelinger han har været ansat i, og med sin erfaring fra sin tid som tillidsmand, er han et stort aktiv for afdelingen.

Benny har nu valgt at udfordre trænerrollen, hvilken han med sin omhyggelige og kvalitetsbevidste indstilling udfylder på den bedste måde.

Benny er en meget vellidt kollega, som altid skaber godt humør omkring sig og sine kolleger.