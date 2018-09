40 års jubilæum: Ulla Mikkelsen

Billund: Ulla Mikkelsen, Tarm, har fredag 14. september 40-års jubilæum i Lego Koncernen. Hun blev i 1978 ansat som teknisk assistent i Lego Teknik. Her arbejdede hun som værktøjskonstruktør, hvor hun bl.a. konstruerede sprøjtestøbeværktøjer, samt generede normer og standarder for at sikre en fælles rettesnor.

Hun var med i flere projekter på tværs af afdelingerne, hvor hun var med til at konstruere sprøjtestøbeværktøjer til Harry Potter, Lego Bionicle og Lego Sport.

I 2016 søgte hun nye udfordringer i R & D, hvor hun arbejder med udvikling af sprøjtestøbeværktøjer med det formål at sætte rammer for nye platforme, oprettelse af designguides samt udarbejdelse af test for videre verifikation af nye koncepter.

Blandt kollegaer er Ulla kendt for at være yderst hjælpsom.