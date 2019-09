Billund: Fredag 13. september er det 40 år siden, at Svend Aage Koch fra Billund trådte ind ad dørene hos Lego til sin første arbejdsdag. Og der kan man stadig finde ham.

Det er en kollega, der er kendt for sin store loyalitet over for kollegaer og virksomheden, der fejrer jubilæum. Det skriver hans afdeling, Lego System, i en pressemeddelelse.

- I dagligdagen kender vi Svend Aage som en meget pligtopfyldende og arbejdsom kollega, som altid er klar med en hjælpende hånd, hvor det kræves, lyder det.

I 1979 begyndte Svend Aage Koch som materialemand i det daværende støberi og pakkeri på Højmarksvej. Arbejdet var i treholdsskift, og her var hans primære opgave at fylde plastmateriale på støbemaskinerne.

Da støberiet i 1987 flyttede til Kornmarken, rykkede jubilaren med og var blandt andet med til at montere materialeslanger. Derefter blev Svend Aage Koch ansat på råvarelaget på dagholdet, hvor han er ansat endnu.