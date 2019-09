40 års jubilæum: Susanne Eriksen

Grindsted: Laboratorietekniker Susanne Eriksen kan 10. september fejre 40 års jubilæum ved DuPont i Grindsted.

Susanne Eriksen gennemførte sin laborantelevtid ved Scanglas i Korsør. Herefter supplerede hun sin laborantuddannelse og blev laboratorietekniker fra Slagelse Tekniske Skole, inden hun i 1979 kom til Grindsted, fordi der var et godt job på laboratoriet på Grindstedværket.

Hun startede i tre-holds skift på næringsmiddellaboratoriet, og kort efter kom hun til rå- og mellemvarelaboratoriet. Siden kom Susanne til blandingslaboratoriet, hvor hun i dag stadig fremstiller reagenser til brug i de vådkemiske analyser andre laboranter gennemfører som led i laboratoriearbejdet. Det kalder på omhyggelighed og præcision - for hvis Susanne laver fejl, så forplanter de fejl sig til resten af kvalitetskontrollaboratoriet. Ud over ansvar for reagensfremstilling, har hun også funktion som indkøber af laboratoriets forbrugsvarer - det kalder på overblik og struktur, så laboratoriet ikke pludselig mangler pipetter, reagensglas, solventer eller lignende.

Susanne udmærker sig endvidere ved at have et godt humør, og hun engagerer sig i sit arbejde og i sine kolleger.

På hjemmefronten er der tre børn og to børnebørn at tage sig af. Der har hun også brug for sit gode overblik, for med en datter i New York, en søn på Tåsinge og en datter (snart) i København er det nødvendigt med en god kalender og et godt planlægningsgen, når familien skal samles.

Jubilæet fejres tirsdag på dagen med en reception klokken 09.30, samt efterfølgende frokost for familie, venner og kollegaer.