40 års jubilæum: Susanne Due Folmer

Fitting: Susanne Due Folmer, Fitting, fejrer mandag 16. september 40 års jubilæum i Lego Koncernen.

Jubilaren blev i 1978 ansat som operatør i Pakkeri 2D på aftenhold. I 1979 flyttede hun til råvare- og centrallageret, hvor opgaven var at "plukke" varer til pakkelinjerne.

I 1988 kom Susanne Due Folmer i voksenlære som maskinarbejder/metodeteknikker i maskinvedligehold for bearbejdningsområdet. Efter uddannelsen blev hun fastansat i afdelingen som reparatør. Omkring 2000 fik hun ansvaret for at planlægge vedligehold på bearbejdningsmaskiner og -udstyr og deltog samtidig i forskellige projekter, såsom implementering af virksomhedens nye it-system, SAP.

I 2007 blev hun en fast del af maintenance support teamet, hvor hun arbejder med SAP masterdata samt koordinering af den årlige globale verificering af virksomhedens produktionsaktiver. Susanne Due Folmer har derfor et stort netværk på tværs af virksomhedens fabrikker og har og er efter behov med til at oplære kollegaer i blandt andet Ungarn, Tjekkiet og Mexico.